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أول تحرك من "الداخلية" بشأن فيديو استغاثة سيدة

الداخلية
امن
 
الإثنين، 05-10-2020 04:51 م أحمد سالم
نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة .

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " بشأن تلك الاستغاثة حيث تبين أنها لسيدة من داخل سيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ، تبين أن السيارة المُشار إليها ملك (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة القسم) ، وأمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان). 

وبإستكمال الفحص ، تبين وجود خلافات عائلية بينهما قامت على إثرها الأخيرة بترك  مسكن الزوجية ، وحال قيام زوجها بإصطحابها من مسكن أهلها داخل السيارة فى محاولة لإنهاء الخلاف حدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها بمحاولة النزول من السيارة  حال سيرها وبإستدعائهما وبمواجهتهما ، أيدا ماسبق وأقرا بالصلح بينهما ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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