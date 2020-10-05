الإثنين، 05-10-2020
04:51 م
أحمد سالم
نجحت أجهزة الأمن
فى كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة .
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية
ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " بشأن تلك الاستغاثة حيث تبين أنها لسيدة من داخل سيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ، تبين أن السيارة المُشار إليها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) ، وأمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان).
وبإستكمال الفحص ، تبين وجود خلافات عائلية بينهما قامت على إثرها الأخيرة بترك مسكن الزوجية ، وحال قيام زوجها بإصطحابها من مسكن أهلها داخل السيارة فى محاولة لإنهاء الخلاف حدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها بمحاولة النزول من السيارة حال سيرها وبإستدعائهما وبمواجهتهما ، أيدا ماسبق وأقرا بالصلح بينهما ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.