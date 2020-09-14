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أول تحرك من التعليم العالي بشأن وفاة سيدة المنيا

وزير التعليم العالى
التعليم العالي
الإثنين، 14-09-2020 08:58 م أحمد سالم
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يتابع بشكل مباشر ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة إيمان أحمد نجاح أنور، والتي توفت بالمستشفى الجامعي بالمنيا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «وإذ تتقدم الوزارة ومستشفيات جامعة المنيا بخالص العزاء لأهل الفقيدة فقد قرر الوزير بالتنسيق مع رئيس جامعة المنيا تكليف اللجنة المركزية للمضاعفات المرضية والوفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتحقيق في ملابسات الوفاة على أن ترفع تقريرها للوزير في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ اليوم».
يذكر أن اللجنة المركزية للمضاعفات المرضية وللوفيات تضم كبار أساتذة الأمراض الصدرية والرعاية المركزة والتخدير والقلب وطب المناطق الحارة والجهاز الهضمي من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنصورة.

وكانت الفقيدة قد حضرت للمستشفى يوم الجمعة الموافق 11-9-2020 في تمام الساعة التاسعة صباحا وهى حامل في الشهر السابع وتعاني من أعراض اشتباه بفيروس كرونا المستجد، حيث تم حجزها بالمستشفى وتم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة والبدء في علاج الفقيدة بالأدوية المستعملة في حالات الإصابة بفيروس الكورونا لحين ظهور نتيجة المسحة الخاصة بها وتم حقنها بأدوية مذيبة للجلطات بجرعات علاجية ووافتها المنية مساء يوم الأحد 13-9-2020.

وأعربت مستشفيات جامعة المنيا عن أسفها لما حدث، وتهيب بالمواطنين توخي الدقة في تناول البيانات والمعلومات الطبية، كما تستنكر الإدارة ما حدث من أهل المتوفاة من التعدي على الأطقم الطبية وانتهاك حرمة المتوفاة وحرمة المستشفى بالتصوير بعد إعلان وفاتها، وقد تم تحرير محضر بذلك في نقطة شرطة المستشفى في حينه.

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