أعلنت شركة التوحيد والنور عن وظائف شاغرة للسائقين لجميع المؤهلات الدراسية.



وأثارت إعلان شركة التوحيد والنور جدلًا واسعًا، حيث كان من بين الشروط: العمل لمدة شهر كامل دون إجازات براتب 8400، وذكرت الشركة أنه في حال الحصول على يوم واحد إجازة، سيكون الراتب 8050 جنيها، بما يعني أن الحصول على يوم إجازة في الشهر سيخفض الراتب 350 جنيها.

وأثار الإعلان غضبًا وتساؤلات عديدة بين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل فرص العمل المتاحة، وفقًا لبيان نشرته الشركة على صفحتها على "فيس بوك"، سائقين من جميع الأعمار، مع تقديم رواتب أعلى لحملة المؤهلات العليا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة العمل، إن هذه الممارسات غير قانونية وفقًا لقانون العمل.

وأوضح المصدر وفق مصراوي، أن مكتب العمل يتابع مثل هذه المخالفات بدقة، بما في ذلك عدد ساعات العمل والعقود، وأنه سيتم التحقيق في الأمر بشكل مفصل.

وأكد أن مكتب العمل يقوم بالتحقق من جميع المنشآت وعقود العاملين للتأكد من الالتزام بالقوانين وتصحيح أي أخطاء موجودة.

وجاءت رواتب الوظائف المتاحة بشركة التوحيد والنور كما يلي:

مرتب الشهر كامل: 8400 جنيه.

يوم واحد إجازة: 8050 جنيهًا.

الدبلومات مختلف الأعمال.

مرتب الشهر كاملك 7400 جنيه.

يوم واحد إجازة: 7050 جنيهًا.