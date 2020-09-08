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أوقاف المنيا تكشف حقيقة هدم مسجد الفتح بسمالوط

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
 
الثلاثاء، 08-09-2020 02:03 م إيمان هاني
رد سلامة  عبدالرازق  وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا،  علي ما يتردد عن إزالة مسجد الفتح الاسلامي بسمالوط لا أساس له من الصحة .

وأكد  " عبد الرازق"  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، ان  جماعة الاخوان تعتمد على نشر الأكاذيب والترويج للشائعات ويلعبون على وتر المساجد ، مضيفا أن  المسجد قائم ولم يصدر قرار إزالة له على الإطلاق والمصلين يؤدون الصلاة فيه وتقام الشعائر بانتظام به ".

وتابع:"  الجماعة اعتمدت على الكذب والافتراء للنيل من مقدرات الشعب وإحداث البلبلة بين أبناء الشعب ".



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