أوقاف المنيا تكشف حقيقة هدم مسجد الفتح بسمالوط

الثلاثاء، 08-09-2020
02:03 م
إيمان هاني
رد سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف
بالمنيا
، علي ما
يتردد عن إزالة مسجد
الفتح الاسلامي بسمالوط لا أساس له من الصحة .
وأكد " عبد الرازق" في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،
ان جماعة الاخوان تعتمد على نشر الأكاذيب والترويج
للشائعات ويلعبون على وتر المساجد ، مضيفا أن المسجد
قائم ولم يصدر قرار إزالة
له على الإطلاق
والمصلين يؤدون الصلاة فيه وتقام الشعائر بانتظام به ".
وتابع:" الجماعة اعتمدت على الكذب والافتراء للنيل من مقدرات الشعب وإحداث البلبلة بين
أبناء الشعب ".