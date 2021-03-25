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أوامر ملكية عاجلة في السعودية

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أوامر ملكية عاجلة في السعودية
 
الخميس، 25-03-2021 06:09 م الطيب حسين
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية 1 / 9 وللمرحلتين المتوسطةوالثانوية 6 / 9 وأن تنهي مؤسسات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني اختباراتها قبل بداية إجازة عيد الفطر".

وبذلك فإن "بداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9 / 1442، وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك".
 

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