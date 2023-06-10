أهم 15 خطوة تجنب طالب الثانوية العامة أخطاء قد تعرضه للرسوب...تفاصيل

امتحانات الثانويه العامه

تنطلق يوم الإثنين المقبل امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣، لكن لا تزال هناك إجراءات وخطوات محل تساؤل مستمر من بعض الطلاب وأولياء الأمور لضمان عدم ارتكاب أية أخطاء قد تؤثر على نتيجة الطالب في الثانوية العامة



أولا: الطالب سوف يتسلم بوكليت الأسئلة + بابل شيت يجيب خلاله عن أسئلة الاختيار من متعدد + ورقة أخرى يجيب فيها عن الأسئلة المقالية + كتيب مفاهيم عبارة عن ملخص للمنهج





ثانيا: يجب على الطالب أن يعرف نوع نموذج الأسئلة الذي تسلمه (أ) (ب) (ج) (د)، وبعدها يذهب إلى البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية ليقوم بالتعليم على رقم النموذج الخاص به (أ) (ب) (ج) (د)، ومن المهم التركيز في هذه الخطوة لأن عليك اختيار رقم نموذج الأسئلة وتسجيله بشكل صحيح في ورقة الإجابتين، فإن إجاباته سوف يتم تصحيحها وفق نموذج الإجابة المطابق لنفس نموذج الأسئلة، وفق الموضح بالصورة المرفقة



ثالثا: ماذا يعني وجود أربعة نماذج أسئلة؟.. الإجابة: الأربعة نماذج هم نفس الامتحان، ولكن ترتيب الأسئلة مختلف، فمثلا في نموذج أسئلة رقم (أ) سيكون السؤال الأول ترتيبه رقم 15 في نموذج (ب) ونفس السؤال ترتيبه 20 في نموذج (ج)، وبالتالي أي محاولة لنقل الإجابة من أي زميل فإنها ستكون خاطئة



رابعا: على الطالب في ثاني خطوة أن يكتب اسمه واسم مدرسته واسم الإدارة التعليمية في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفق الموضح بالصورة المرفقة



خامسا: أهم خطوة، عند كتابة رقم الجلوس.. فالطالب عليه أن يسجل الرقم في ورقتي الإجابة، من اليسار إلى اليمين، ثم يقوم بتظليل رقم الجلوس في الدوائر الموجودة أسفل مربعات رقم الجلوس، وفق الموضح بالصورة المرفقة



سادسا: بعدها يبدأ الطالب الإجابة عن الأسئلة بهدوء.. فمثلا، يذهب للسؤال الأول في بوكليت الأسئلة سيجد الإجابة الصحيحة هي رقم (ج)، وهنا يذهب إلى ورقة البابل شيت ويقوم بتظليل الدائرة رقم (ج) الموجودة عند رقم (1)، إذا أن الرقم (1) يشير إلى السؤال الأول، وهكذا.. وفق الموضع بالصورة المرفقة



سابعا: ماذا لو شعر الطالب بأن الدائرة (ج) بعد تظليلها، إجابة خاطئة، وعليه اختيار إجابة أخرى صحيحة؟.. هنا يقوم الطالب بعمل علامة (إكس)، على الدائرة (ج)،.....