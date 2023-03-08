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أنوش: قناة الطبخ مجبتش فلوس قولت أبيّن جسمي

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أنوش
Native
Teads
الأربعاء، 08-03-2023 11:42 ص

أدلت اليوتيوبر الشهيرة بـ "أنوش"، باعترافات جديدة ومثيرة بعد القبض عليها بتهمة الفسق والفجور، وإبراز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء.

 

وقالت أنوش إنها لجأت لعمل قناة على يوتيوب لتكسب الأموال معقبة: "كنت بشوف إن أصحاب القنوات دول بعد فترة بيغيروا شقق وبيغيروا ملابس وبيبان على شكلهم إنهم كسبوا فلوس من خلال المشاهدات".

 

وأضافت:" أنا اخترت اليوميات لأنها بتجيب مشاهدات أكثر من قنوات الطبخ، عشان أزود دخلي لأني قاعدة في البيت وكنت عايزة حاجة تشغلني بعد وفاة بنتي".

 

وتابعت:"لكن صفحة الطبخ مجابلتيش فلوس، بسبب قلة المشاهدات، وقولت هعمل الروتين اليومي وأحاول أبين جسمي عشان أجيب مشاهدات وده اللي حصل".

 

يذكر أنه تمت إحالة أنوش للمحكمة، بتهمة نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وقررت التحفظ على أموالها وحرزت مجوهراتها.

 

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