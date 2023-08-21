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أنهى حياتها على فراش الزوجية والسبب صادم

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ارشيفية
الإثنين، 21-08-2023 11:00 ص


أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجته في منطقة منشأة القناطر.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهم، أنه تشاجر مع زوجته بسبب خلافات بينهما، "بترد عليا"، مشيرا إلى أنه انتظر حتى تخلد إلى النوم، وبعدها أمسك بإيشارب ولفه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، وبها جرح وتجمع دموي حول الرقبة، وبسؤال زوج المتوفاة وأهليته قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفاة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه، وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما.

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