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أنهى حياة أمام الجميع.. فيديو يوثق جريمة مصر الجديدة

خحه
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الأحد، 03-11-2024 12:49 م

 

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لجريمة قتـ.ـل بشعة شهدتها منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

 

وأظهر الفيديو شاب ينهال على آخر بسلاح أبيض "سكـ.ـين" ويرديه قتيلا بعدة طعنات في الشارع بسبب خلاف ونشوب مشاجرة بينهما.  

وكشفت تحريات مباحث القاهرة، أن صاحب محل عصائر أقدم على قتل نجل صاحب مقهى أسوان، بسبب ادعاء المجني عليه ملكية شقة بالطابق الخامس ومحل العصير بالعقار، فنشب بينهما مشادة كلامية خلالها اعتدى المجني عليه على صاحب العقار في الشارع أمام المارة.

 

وأضافت التحريات، أن المجني عليه عقب تعديه بضرب صاحب العقار، اتجه إلى محل العصير، وطالبه بالخروج من المحل وطرده، بدعوى أنه يملك المحل ولديه بعض الأوراق، وعندما أعترض صاحب محل العصير نشب بينهما مشاجرة دموية، على أثرها أخرج صاحب محل العصير من ملابسه سكين، وسدد له 6 طعنات بالجسد فسقط على الأرض غارقًا في دمائه مفارقاً الحياة.

 


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