أنقرة تستدعي سفير الدنمارك بسبب حرق القرآن والعلم التركي

السبت، 01-04-2023
01:35 م
نسمه عبد الوهاب
قالت وزارة الخارجية التركية
، إن تركيا
استدعت السفير الدنماركي لدى أنقرة للتعبير عن إدانتها الشديدة واحتجاجها على "تكرار جريمة الكراهية ضد القرآن وعلم بلادها" في الدنمارك.
وفي الأسبوع الماضي، أحرقت مجموعة من اليمين المتطرف في الدنمارك نسخة من المصحف وعلم تركيا
أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.
وخلال الاجتماع، حثت الحكومة التركية السلطات الدنماركية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجناة وتدابير فعالة لمنع تكرار مثل هذه الاستفزازات.
وورد في بيان الوزارة: "هذا العمل دليل واضح على تزايد معاداة الإسلام وكراهية الأجانب والتمييز والعنصرية التي تزايدت مؤخرا في أوروبا".
ولم ترد وزارة الخارجية الدنماركية على طلب للتعليق على بيان وزارة الخارجية التركية
.