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أنغام تحسم الجدل: كتبت تعهد بعدم الزواج

أنغام
ا
Native
Teads
السبت، 01-01-2022 01:08 م
كشفت الفنانة أنغام الكثير حول حياتها الشخصية، وذكرياتها، بالإضافة إلى حديثها عن الزواج، وهل من الممكن أن تتزوج مرة ثانية أم لا؟.
وكشفت أنغام، خلال حلولها ضيفة على برنامج لايف من الدوبلكس، مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أنها كتبت تعهداً بعدم الزواج مرة ثانية، وأن "أكتر دكتور بزوره هو دكتور العلاج الطبيعي، علشان عندي مشكلة في كتفي".
وأكدت أن "اسم الدلع غير المفضل لي، هو: نغنوغة"، وأضافت "ما بعملش حاجة غلط عشان نقيب الموسيقيين يغضب عليا، وأول أجر لي كان 70 جنيها".
وكشفت أن أغنيتها المفضلة في الطفولة، كانت: "سوسة كف عروسة" لعفاف راضي.
وأوضحت أن أمنيتها في عام 2022 "إني أكون كويسة زي السنة اللي فاتت".
كما أكدت أنها ترقص عندما تكون وحدها في البيت.
 

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