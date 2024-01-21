الأحد 21 يناير 2024
توقيت مصر 07:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الزعيم يودع الساحة الفنية.. اعتزال عادل إمام

أحمد حسن: الأهلي يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

"أنزل بالرنص في الرياض".. ياسمين رئيس تثير الجدل بمنشور جرئ

أول قرار من الزمالك بعد الهزيمة الثقيلة من الوحدة الإماراتي

معاقبة مهاجم الأردن بسبب "قضية الشرفاء"

الجيش الإسرائيلي: نسحب جنودا من غزة "لكنهم سيعودون"

حسن شحاتة: محدش يقدر يغير محمد صلاح

فتاة تطلب الطلاق بعد 48 ساعة من زفافها لسبب لا يصدق..تفاصيل

الزمالك يقترب من التعاقد مع كيروش لتدريب الفريق

أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجعات جلسة نهاية الأسبوع

"أنزل بالرنص في الرياض".. ياسمين رئيس تثير الجدل بمنشور جرئ

yraesss0008
ياسمين رئيس
الأحد، 21-01-2024 06:26 ص


 

كشفت الفنانة ياسمين رئيس أنها تعاني من مشكلة قبل انطلاق حفل joy awards مساء اليوم، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

ونشرت ياسمين رئيس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو عرضت فيه مشكلتها لتأخذ رأي متابعيها، وقالت: أنا دلوقي عندي مشكلة، أنا قاعدة في الرياض، والفستان طلع واسع، المقاس طلع مش مظبوط، ممكن أكون خسيت أو الفستان جالي مقاس غلط، وأنا جاهزة، ومش هينفع أنزل بفستان واسع هيتسلوا عليا ويقولوا ياسمين فستانها واسع، ولا ألبس جينز ولا هتتريقوا عليا وتقولوا لابسة جينز على الريد كاربت؟، ولا أنزل كده بالبرنص.

 

 

واستنكرت ياسمين رئيس سخرية البعض من مشكلتها، قائلة: بالنسبة لكم مش مشكلة وحاجة بسيطة، إزاي اشتكي وأقول إني جاهزة ومش عارفة أنزل علشان الفستان واسع؟، مردفة: في حد بيقول لي مشكلتك محلولة ولو مش محلولة ما كنتيش طلعتي، لكن والله المشكلة مش محلولة وأنا قاعدة بحاول اتنفس واهدى ومش عارفة اتصرف.

 

 

وتنتظر ياسمين رئيس طرح فيلمها الجديد الفستان الأبيض، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير تجهز أحدهما للزواج، لكن يتعرض الفستان زفافها للتلف في نفس يوم الحفل، لتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، تأليف وإخراج جيلان عوف.

 

وكانت آخر أعمال ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم أنا لحبيبي، والذي دارت أحداثه في أطار رومانسي، وشارك فيه كل من: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

إقرأ ايضا

20220517010346346

الزعيم يودع الساحة الفنية.. اعتزال عادل إمام

BB1gWyt0

معاقبة مهاجم الأردن بسبب "قضية الشرفاء"

BB1gWRlG

الجيش الإسرائيلي: نسحب جنودا من غزة "لكنهم سيعودون"

أخبار متعلقة

IMG-20240104-WA0043

بعد تعرضها للتحرش.. فنانة شابة تعلن طلاقها وتثير الجدل بهاشتاج "شخصي جداً"

IMG-20240103-WA0007

فنانة شهيرة بعد إصابتها بالسرطان: زعلت من ربنا

download (2)

فنانة شهيرة عن ممارسة الجنس قبل الزواج: المهم النية الصافية

download

لماذا بكت سما المصري عندما سألتها المذيعة عن مرتضى منصور؟.. تفجر مفاجأة

IMG-20231226-WA0004

شاهد لحظة إعلان ملاكم أمريكي ومدربه ومرافقين له إسلامهم في الرياض

Capture

فنانة شهيرة تعلن طلاقها من على المسرح أمام الجمهور وتبكي بشدة