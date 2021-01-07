«أنجبت من قبل دون زواج»..مفاجأة عن صاحبة الفيديو المخل

الخميس، 07-01-2021
02:20 م
المصريون
لا تزال قضية نشر فيديو لفتاة محجبة
في أوضاع مخلة مع
شاب، حديث الشارع ووسائل الإعلام المغربية
، والتي تم إلقاء القبض عليها فيما لا
تزال الشرطة تبحث عن الشاب الذي ظهر معها ومصور الفيديو.
وحسب مواقع محلية مغربية
، فإن التحقيقات أكدت أن الفتاة
أم
عزبا، معروفة بسلوكياتها الغير أخلاقية، والتي تقطن بأحد الأحياء الشعبية بمدينة
تطوان
.
وأضافت مصادر، أن المعنية بالأمر سبق وأن أنجبت خارج إطار
الزواج، بعد علاقة غير شرعية مع شخص مجهول.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بتطوان
، قد أوقفت الفتاة
"المحجبة
"، بطلة شريط الفيديو المخل الذي تم تداوله في اليومين الماضيين،
بالعديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وقد تم تقديم الفتاة
أمام أنظار النيابة العامة ، فيما لا يزال البحث جاريا
عن صديق الفتاة
الذي صور الفيديو وقام بنشره.