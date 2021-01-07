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«أنجبت من قبل دون زواج»..مفاجأة عن صاحبة الفيديو المخل

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الفتاة
 
الخميس، 07-01-2021 02:20 م المصريون

لا تزال قضية نشر فيديو لفتاة محجبة في أوضاع مخلة مع شاب، حديث الشارع ووسائل الإعلام المغربية، والتي تم إلقاء القبض عليها فيما لا تزال الشرطة تبحث عن الشاب الذي ظهر معها ومصور الفيديو.
وحسب مواقع محلية مغربية، فإن التحقيقات أكدت أن الفتاة أم عزبا، معروفة بسلوكياتها الغير أخلاقية، والتي تقطن بأحد الأحياء الشعبية بمدينة تطوان.
وأضافت مصادر، أن المعنية بالأمر سبق وأن أنجبت خارج إطار الزواج، بعد علاقة غير شرعية مع شخص مجهول.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بتطوان، قد أوقفت الفتاة "المحجبة"، بطلة شريط الفيديو المخل الذي تم تداوله في اليومين الماضيين، بالعديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وقد تم تقديم الفتاة أمام  أنظار النيابة العامة ، فيما لا يزال البحث جاريا عن صديق الفتاة الذي صور الفيديو وقام بنشره.



 

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