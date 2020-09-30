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وسيم يوسف:

أنباء عن وفاة يوسف القرضاوي

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يوسف القرضاوي
 
الأربعاء، 30-09-2020 07:18 م محمد فضل
أكد الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، اليوم الأربعاء، وفاة الشيخ الإخواني يوسف القرضاوي.
وقال "يوسف"، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار مؤكدة عن وفاة القرضاوي".
وأضاف: "إن صح خبر وفاة (القرضاوي) فسيلقى الله وأطنان الدماء معه، وآلاف الأرواح ستأخذ حقها منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
ولم يصدر أي بيان من مكتب"القرضاوي" حول هذه الأنباء أو حالته الصحية.
وأمس نشر حساب "القرضاوي" على "تويتر"، نعي لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث كتب :" رحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. عرفته منذ سنوات طويلة، وكان رجلًا حكيمًا.. أحب شعبه وأحبوه، ووضع وحدة الخليج وقضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية من أهم أولويات عمله الدبلوماسي".
وقبل ساعات نشر الحساب تدوينة قال فيها :" المشدِّدون يريدون أن ينسخوا ما في الشريعة من أحكام ميسِّرة بدعوى الورع والاحتياط، والمتسيِّبون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ضابطة بدعوى مواكبة التطور ونحوها؛ والصواب أن الشريعة حاكمة لا محكومة، ومتبوعة لا تابعة، ويجب أن نخضع نحن لحكم الشريعة، لا أن تخضع الشريعة لحكمنا".

 

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