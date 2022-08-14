«أنا هعيسش ليه.. أنا هحصل إخواتي».. تفاصيل وفاة 4 أشقاء بطريقة مأساوية في الفيوم

الأحد، 14-08-2022
02:02 م
شهدت محافظة الفيوم
حادثًا مأسويًا، أول أمس الجمعة، حين ذهب 3 أشقاء
لإنقاذ أخيهم، ليلقوا حتفهم جميعًا صعقًا بالكهرباء
.
وتوفي الأشقاء الأربعة صعقا بالكهرباء
في مركز إطسا التابع لمحافظة الفيوم
،
بعد سقوط سلك كهربائي في المياه لدى قيامهم بري حقلهم.
وبينما كان شقيقهم يروي الحقل، سقط سلك كهرباء في المياه، فاستغاث بأشقائه
الثلاث الذين أسرعوا لنجدته، قبل مصرع
هم جميعًا.
تم نقل جثث الأشقاء الأربعة إلى مستشفى إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة،
وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
وشيع الآلاف من أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم
، السبت، جثامين الأشقاء
الأربعة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين جموع المشيعين.
وسرد ابن عم المتوفين تفاصيل الواقعة، قائلا: "محمد ابن عمي كان يسقي
الأرض الزراعية المجاورة لمنزله، وفجأة أصيب بماس كهربائى فاستغاث بأشقائه
الثلاثة، الذين أسرعوا لإغاثته فلقوا مصرع
هم جميعا في الحال".
وأضاف ابن عم الضحايا، ويدعى أيمن معوض، أن بعض الأهالي حاولوا منع ابن عمه
من التدخل لإنقاذ أشقائه الثلاثة وسط المياه لحين فصل التيار، لكنه أصر على
إنقاذهم أو الموت معهم، وكانت آخر كلماته "أنا هعيش ليه؟ أنا هحصّل إخواتي".