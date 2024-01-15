أنا معترف .. المتهم بقضية الرشوة الكبرى يتحدث عن العشيقة

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المتهم
الإثنين، 15-01-2024 02:05 ص

أبدى المتهم الثالث فى قضية رشوة أسوان الكبرى ندمه على جريمته معترفا بتقديم الرشوة قائلا إن المتهم الأول هو من أجبره على ذلك.

 

كان قرر المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبري لجلسة 17 مارس.

 

قامت النيابة العامة بتلو أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبري في أسوان واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني  ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.

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