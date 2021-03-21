الأحد 21 مارس 2021
توقيت مصر 16:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حاربت الحجاب ودعت للعُري.. مالا تعرفه عن نوال السعداوي

وفاة نوال السعداوي بعد صارع مع المرض

الرئيس يحذر بشدة:«معندناش خيار تاني»

خانته في شهر العسل مع هذا الشاب.. زوج «موديل روز» يصدم الجميع

شاهد/ سمية الخشاب ترد على محمد رمضان بإيحاءات «غير لائقة»

«أنا كنت مرات أبوك».. فنانة شهيرة ترد على طلب زواجها من عصام شعبان

وعد العساف تعلن ارتداء الحجاب بشكل مفاجئ وتكشف السبب

بعد الهجوم عليه.. حسام البدري يفاجئ الجميع بقرار جريء

تسريب أول صور لـ حورية فرغلي بعد عملية التجميل

تراجع الإمارات.. تعرف على الدولة العربية الأكثر سعادة

ADS
 

«أنا كنت مرات أبوك».. فنانة شهيرة ترد على طلب زواجها من عصام شعبان

hqdefault
شعبان
 
الأحد، 21-03-2021 12:55 م المصريون

ردت المطربة منار اللبنانية، على طلب عصام نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم الزواج منها، مؤكدة أنها كانت زوجة أبيه وطالبته بإعطائها ميراثها أولًا.
وكشفت الفنانة اللبنانية التي أثارت الجدل عقب كشفها عن الزواج سرًا من شعبان عبدالرحيم بعد وفاته، تفاصيل ما حدث بينهما، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه من خلال مدير أعمالها، وكانت تربطهما علاقة صداقة ومحبة قوية، ولم يربطهما زواج، مشيرة إلى أن علاقتها به بدأت بعد الكليب الذي جمعهما، بعنوان «هتجوز لبنانية»، والذي أذيع على عدد كبير من القنوات والمواقع الإلكترونية، بعد طرحه.
وأوضحت منار، أن بعد الكليب سالف الذكر؛ انتشرت شائعات حول زواجهما، لكنها نفت ذلك، وأيضًا شعبان، لافتة إلى أن انتشار تلك الشائعات؛ يعود إلى تقاربهما الكبير، وانتشار صورة لهما، يظهر فيها «شعبولا» وهو يقدم ساعة يد لها، وهذه لم تكن "شَبْكَة" كما أشيع، ولكنها هدية لعيد ميلادها.
وأشارت منار، إلى أنها تحترم أبناء شعبان عبد الرحيم، لكنها فوجئت برد فعل «عصام» الذي طلب يدها للزواج، مؤكدة أنه يريد إلهاء الآخرين عن أصل الموضوع، لافتة إلى أنها اضطرت للإفصاح عن المشكلة؛ بعدما وجدت الرفض من أبناء شعبولا، وعدم تقبلهم لكلامها.

وأكدت منار، أنها تواصلت مع محاميها وأخبرها بحقها في الميراث، ما زاد من حالة الجدل على وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، ما جعلها تتواصل مع ابناء شعبان عبد الرحيم، بعدما دخل الكثيرون في المشلكة، مشيرة إلى أن «عصام» هو الذي رفض كلامها بأكمله، مشيرة إلى أنها توجهت بعد ذلك إلى مصر للمطالبة بحقها، وحضرت فرح «ندى حفيدة شعبولا» تقديرًا وحبًا لـ شعبان عبد الرحيم.
ونوهت منار، أنها تفاجأت بعد حفل زفاف «ندى حفيدة شعبولا» بقيام عصام شعبان عبد الرحيم، بطلب يدها للزواج، موجهة له رسالة قائلة: «اعطيني حقوقي الأول وبعدين أطلبني للزواج».
 

إقرأ ايضا

09f8d70d-30c3-4578-95e9-3a7553cb7875-250X250

حاربت الحجاب ودعت للعُري.. مالا تعرفه عن نوال السعداوي

940

وفاة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض

Capture

خانته في شهر العسل مع هذا الشاب.. زوج «موديل روز» يصدم الجميع

أخبار متعلقة

05-12-16-327525552

فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو صادم عقب خروجها من السجن 10 سنوات

cropped_9141016_1615371854

فنانة كويتية شهيرة تثير ضجة بفيديو مع والدتها في وضع مثير

158810000_292441752313366_5909672179982848578_n

فنانة شهيرة تصدم الجميع بما فعلته داخل الكنيسة وتحسم جدل ديانتها(فيديو)

07-03-21-471232763

رانيا يوسف تتعهد لأحد متابعيها بزيارة الصعيد

Capture

بينهما 31 عامًا.. فنان شهير يفاجئ الجميع بالزواج من فنانة في عمر ابنه(صور)

271658_0

نقابة الفنانين تعلن عن وفاة فنانة شهيرة