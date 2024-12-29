"أنا عارفة عنك كل حاجة".. تسريب صادم لـ بسمة وهبة وشاليمار الشربتلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تسجيلًا صوتيًا يُزعم أنه بين الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والإعلامية بسمة وهبة، حيث احتدم النقاش بين الطرفين على خلفية قضية عمر زهران، الذي يواجه اتهامات بسرقة مجوهرات.

ورغم انتشار التسجيل على نطاق واسع، إلا أنه لم يتم التحقق من صحته أو مصدره حتى الآن.

لم يصدر عن أي من الطرفين أو الجهات الرسمية أي تعليق يؤكد أو ينفي صحة التسجيل أو فحوى المحادثة.

في التسجيل، بدأت بسمة وهبة بالحديث قائلة: "أنا مش عايزة تكوني متضايقة وزعلانة مني، أنا جبت رقمك من مهاب. بصي يا شاليمار، لو قعدنا واتكلمنا في مين عمل كده، عمر أو غيره، هنختلف مع بعض، خلينا..."، لتقاطعها شاليمار برد حازم: "لو هنبدأ الكلام في إدانة غير عمر، أنا هضطر إنّي أقفل الموبايل. عمر متهم والقضاء أثبت ده وأنا أحترم القضاء المصري".

شاليمار تابعت قائلة: "أنا معايا قرار من المحكمة بيقول إنه سرق، والمجوهرات كانت في بيته. وأنا طول السنين اللي صاحبت فيها عمر عمري ما شفتك ولا أعرفك أساسًا. وأنتِ روحتي المحكمة وجبتي سيرة خالد يوسف".

في المقابل، نفت بسمة وهبة الادعاءات الموجهة ضدها، قائلة: "أقسم بالله ما قلت كده"، إلا أن شاليمار ردت بعصبية: "إزاي تطلعي تتهمي خالد إنه هو اللي سارق وإنه حرامي؟". حاولت بسمة تهدئة الحوار قائلة: "أنا عايزة أخلص الموضوع ده، لأن عمر بيموت في السجن"، لترد شاليمار: "مش هتنازل غير لما يرجع المجوهرات ويعرفنا مين كان معاه وشريكه، غير كده لا".

شاليمار أشارت إلى وجود شريك محتمل لعمر زهران، قائلة: "عمر أخد حاجات تخليه يعيش طول العمر مرتاح، وأنا عايزة أعرف مين ساعده يخرج الحاجات دي برة البلد. وفي حاجات كتير مطلعتش، سلاسل ودهب وألماظ".

وأضافت: "بتجيبي سيرة خالد يوسف ليه؟ بتخربي بيتي ليه؟ وليه جايبة تاريخ خالد؟ تقولي عليه كده ليه؟ أنا أعرف عنك كتير ومش بتكلم عليكِ ولا أعرفك أساسًا".

وأوضحت شاليمار أنها تكن احترامًا كبيرًا لخالد يوسف، قائلة: "على فكرة أنا عاملة لخالد توكيل بكل أملاكي من سنة 2014 لأنه راجل شريف ومحترم وأنا بحبه". وردت بسمة بأنها كانت تسعى للشهادة مع عمر زهران قائلة: "أنا كنت رايحة المحكمة عشان أشهد مع عمر لأنه صديقي وراجل محترم".

اختتمت شاليمار النقاش قائلة: "كفاية يا بسمة، أنا مش هتنازل غير لما عمر زهران يعترف ويقول مين ساعده ومين كان معاه".