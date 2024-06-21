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«أنا سلطان زماني».. رد ناري من شوبير على عدم انضمامه لقناة «mbc مصر»

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شوبير
الجمعة، 21-06-2024 11:37 ص نسمه عبد الوهاب
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب عدم انضمامه إلى قناة «إم بي سي مصر»، رغم علاقته القوية مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.
ورد أحمد شوبير، خلال برنامج «ملعبنا»، المذاع على قناة «المشهد»، على سبب عدم طلب تركي آل الشيخ، انضمامه إلى قناة «إم بي سي مصر»، حيث قال «:»أنا سلطان زماني في أون تايم سبورتس، والشركة المتحدة بيقدروني وبيحترموني«.
وأضاف: «لا يفرق معي الراتب، أنا سلطان زماني، وأشعر بالراحة في قناة أون تايم سبورتس».
ويقدم أحمد شوبير، برنامج «ملعب أون تايم»، على قناة «أون تايم سبورتس»، من الثلاثاء حتى الخميس.

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