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"أنا تعبت.. نعمل استفتاء وامشي" ما الذي استفز الرئيس؟

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الرئيس السيسي
 
السبت، 29-08-2020 05:18 م محمد فضل- متابعات

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، غضبه بسبب مخالفات البناء في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في ظل غضب البعض من تنفيذ إزالات المباني المخالفة.
ووجه الرئيس رسالة على الهواء للمصريين ممن لا يرضون بإجراءات الدولة حيال المخالفات والمتعدين على الأراضي، معقبًا: "لو مش عاجبكوا نعمل استفتاء".
وأضاف السيسي منفعلا، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية: "لو البلد ممشيتش مظبوط يبقى أسيب مكانى وأمشى من هنا"، مضيفًا "أي حد تاني يجي بقى يضيعها ويخربها زي ما أنتوا عايزين كده".
وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية: "إذا استدعى الأمر هنزل القوات المسلحة كلها بمعداتها لهدم كل المخالفات في كل قرى مصر".
وأكد أنه إذا لم تتخذ الإجراءات الصارمة فهناك معدات تكفي لإبادة كل المخالفات الموجودة فى القرى، معقبًا: "أنا مش عارف أعمل إيه أنا تعبت".
وأشار إلى أن الدولة لن تسمح أبدا ولا تتهاون مع هذه الظاهرة التي تتسم بالعبث والفوضى وتهدم كل مشروعات التنمية للدولة.
 

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