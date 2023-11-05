"أنا اللي مشيته".. هجوم على بيومي فؤاد بسبب تصريحاته عن محمد سلام





تصدر الفنان بيومي فؤاد، خلال الساعات الماضية، التريند عبر موقع التواصل الإجتماعي "إكس" بسبب الفنان محمد سلام ومسرحية "زواج اصطناعي".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لـ بيومي فؤاد يتحدث فيها عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته"، وهو ما تسبب في هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه.

وأثارت التصريحات المنسوبة، جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول لبيومي فؤاد خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذه التصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور.

واختلف الجمهور في تفاعلهم مع هذه التصريحات، بينما رأي الغالبية أن الفنان ربما أراد المزاح مع الجمهور.

وحل الفنان محمد أنور بالمسرحية بديلا عن الفنان محمد سلام، الذي اعتذر عن المشاركة بالعمل تعاطفا مع الشعب الفلسطيني الشقيق والأحداث الجارية في غزة.

وعرضت المسرحية يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر الماضي، على مسرح محمد العلي في الرياض.

مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها حول زوجان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

"زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وعدد من الفنانين.



