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أم مُطلقة تنشر صورة صادمة لطفلها والمحكمة توقع عليها أقسى عقوبة

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Teads
الأربعاء، 02-02-2022 11:10 ص

في واقعة غريبة أقدمت سيدة مطلقة من محافظة أسوان، على نشر صورة لطفلها وهو يدخن "الشيشة" وبجواره سلاح أبيض "سِنجة"، الأمر الذي دفع الأب إلى التحرك ورفع قضية إسقاط حضانة ضدها.
وقضت محكمة الأسرة في أسوان ، أمس الثلاثاء، بإسقاط حضانة الأم المذكورة.
وقررت المحكمة ضم الطفل أدهم محمد صابر، 4 سنوات، وشقيقته حواء، للجدة للأب في القضية رقم 2077 لسنة 2021، بسبب الإهمال وسوء التنشئة من جانب الأم، وذلك كأقسى عقوبة يمكن توقيعها عليها.
وتعود أحداث القضية إلى انتشار صورة في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر بها طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وهو يدخن النرجيلة داخل منزل الأم بمركز نقادة في محافظة قنا.
وتبين أن الأم والأب قررا الانفصال، وقضت المحكمة في وقت سابق بمنحها حضانة طفليها، وعقب انتشار الصورة اضطر الأب لرفع دعوى قضائية، يطالب بها بإسقاط حضانة الطفل عن والدته، وضم الصغير وشقيقته للجدة بسبب إهمال الأم.
ورأت المحكمة أن الصورة تنم عن إهمال جسيم في تربية وتنشئة الطفلين، وتعريضهما للخطر ولذلك قضت بإسقاط حضانة الأم فوراً.

 

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