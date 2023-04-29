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أم تقتل طفلها وتأكل جثته بعد طبخها في الشرقية.....تفاصيل

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السبت، 29-04-2023 12:53 م نسمه عبد الوهاب
اقدمت ربة منزل على إنهاء حياة طفلها البالغ من العمر خمس سنوات، وعقب ذلك أخذت تأكل أجزاء منه بعد طهيها في منزلها الكائن في قرية أبو شلبي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية.
السيدة البالغة من العمر نحو ثلاثين ربيعًا أفادت المعلومات الأولية بأنها قد أقدمت على قتل طفلها وتقطيع جثته وطبخ أجزاء منها، وبالتحديد رأس الصغير، قبل أن يتبين ما جرى ويتم ضبط السيدة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم التحفظ على ما تبقى من جثة الصغير.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بضبط سيدة تبلغ من العمر نحو ثلاثين عامًا، ربة منزل؛ متهمة بقتل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات.
وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين أن السيدة كانت تعيش رفقة ابنها في منزل بقرية أبو شلبي التابعة لمركز شرطة فاقوس، وأنها قد أقدمت على قتل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات، وبعدما أنهت حياته أخذت في تقطيع جثته وطبخت جزءًا منها في إناء، وبالتحديد رأس الصغير.
جرى ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس، التي أخطرت لمباشرة التحقيق، فيما جرى التحفظ على ما تبقى من جثة الصغير تحت تصرف جهات التحقيق.


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