الثلاثاء 06 أغسطس 2024
توقيت مصر 14:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصر ترفض المشاركة في صد هجوم إيران المحتمل ضد إسرائيل

انقطاع التيار بالكامل عن محافظة أسوان.. والحكومة ترد

فنان مصري يتصدر التريند بعد امتلاكه سيارة سعرها تخطى الـ100 مليون جنيه

"ولادي عملولي بلوك".. طليق آيتن عامر يهاجم شقيقتها

وفاة الفنان محمود بندق عن عامر ناهز 47 عاماً

تفاصيل إخلاء سبيل إسلام البحيري

صعود تاريخي للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

ماذا قال إبراهيم فايق عن قرار الرئيس في قضية أحمد رفعت؟

"أمي كانت خايفة تدفن لوحدها".. تفاصيل جريمة غريبة في القاهرة

موعد مباراة مصر والمغرب على البرونزية في أولمبياد باريس

"أمي كانت خايفة تدفن لوحدها".. تفاصيل جريمة غريبة في القاهرة

2024_7_30_19_16_9_974
ا
الثلاثاء، 06-08-2024 01:05 ص

 

 

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاملين في مستشفى حكومي بالسلام، لاتهامهم بيع جثمان طفل مقابل مبلغ مادي.

تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من عامل في المقابر "تربي"، يفيد بأنه خلال قيامه بدفن جثمان سيدة، أصر نجلها على دفن طفل صغير بجانبها وإنه عندما حاول الاستفسار عن الأمر تبين أنه لا توجد صلة قرابة بين المتوفين ما أثار شكوكه ودفعه لتقديم بلاغ.

بتقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة شاب حاصل على بكالوريوس هندسة.

و بمواجهته الشاب أمام رجال المباحث قال:" والدتي توفاها الله وهي من زمان خايفة تدفن لوحدها عشان كده دورت على طفل يكون لسة متوفي وأدفنه معاها يونسها في القبر.. ولما بحثت واحد دلني على عامل في ثلاجة المستشفى.. وبالفعل قابلته وأخبرني أن طلبي موجود.. اتفقت معاه هو وزميله على المبلغ وسلمني جثمان طفل حديث الولادة ودفنته مع والدتي".

على الفور تمكن الرائد محمود عبد القوي معاون أول مباحث النهضة، من ضبط العاملين الذين أدلوا باعترافات تفصيلية حول الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء وائل غانم رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إلى النيابة العامة التي أمرت باستخراج جثة الطفل، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

إقرأ ايضا

66b0ad894c59b70dc8555f49

مصر ترفض المشاركة في صد هجوم إيران المحتمل ضد إسرائيل

66b0c12a42360418835ceab7

انقطاع التيار بالكامل عن محافظة أسوان.. والحكومة ترد

66b096ab4c59b70c7a4c6003

فنان مصري يتصدر التريند بعد امتلاكه سيارة سعرها تخطى الـ100 مليون جنيه

أخبار متعلقة

687

تهز القليوبية.. ينهي حياة أبنائه الأربعة ويرسل صور جثثهم إلى زوجته

84138

والد ضحية زوجها بالغربية: كان بيصورها أثناء العلاقة الزوجية

2822318846438202407020456205620

ينهي حياة شقيقته في "كرداسة" بطريقة وحشية لسبب صادم

النطق باعدام

"استضافوه وأكرموه".. شاهد لحظة النطق بإعدام قاتل المصريين الثلاثة في قطر

2023_3_24_2_11_55_572

خانت عريسها ومارست الرذيلة مع عشيقها ثم قتلت زوجها بعد 3 شهور زواج

2024-07-09_07-11-15_086201

أول قاض سيتم إعدامه.. ماذا قال قاتل زوجته شيماء جمال بعد تأييد الحكم