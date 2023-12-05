"أمي اللي صورتنا".. كروان مشاكل يفجر مفاجأة أمام النيابة عن الفيديو المخل

أدلى التيك توكر الشهير باسم "كروان مشاكل" باعترافات أولية أمام المباحث، بعد القبض عليه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة.



وقال كروان مشاكل، في اعترافاته أنه أنكر الزواج من المتهمة إنجي حمادة، وأن ما التقط فيديو المطبخ هي والدته، في أثناء تواجدها معه في شقة إنجي حمادة، وأنه لم يتحصل من الفيديوهات التي تم نشرها عبر صفحته بموقع تيك توك سوى على 50 ألف جنيه فقط.

وحول فيديو المطبخ مع إنجي حمادة أضاف كروان مشاكل في اعترافاته أن المتهمة إنجي حمادة من احتالت عليه، لتحقيق الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لعدد المتابعين لكروان مشاكل، وأنه تحصل على أموال مقابل ظهوره معها في مقاطع الفيديو.