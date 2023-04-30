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أمين شرطة يقتل فتاة تزوجها عرفيًا ثم ينتحر لسبب صادم

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الأمين شرطة
الأحد، 30-04-2023 09:34 ص

 

أقدم أمين شرطة على قتل عشيقته بطلق ناري أودى بحياتها على الفور برابع أيام عيد الفطر في إحدى المناطق بمحافظة البحيرة.

 

زواج عرفي

 

وفي التفاصيل، عثر على جثتين لأمين شرطة وفتاة مقتولين بطلقات نارية بأحد المصارف الزراعية في عزبة الـ 60، فيما أوضحت التحريات أن أمين الشرطة هدد المجني عليها إثر رفضها إعطائه سند زواجهما العرفي، وفق "العربية نت".

 

مصرف مياه

 

وأشارت التحريات إلى أن أمين الشرطة قتل الفتاة وألقاها في مصرف مياه، ثم أطلق الرصاص على نفسه ليسقط بجوارها في نفس المصرف.

 

افتضاح أمره

 

وأبانت التحريات أن أمين الشرطة استدرج الفتاة لمنطقة الحادث للحصول منها على ورقة زواجه منها عرفيا خوفًا من افتضاح أمره، وعندما رفضت قام بإطلاق النار عليها من سلاحه ثم أنهى حياته بذات السلاح.

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