أمين شرطة يرتكب مذبحة بقتل 7.. أبنائه الثلاثة وزوجته ووالديها وشقيقها في الإسكندرية





جريمة بشعة شهدتها منطقة أبو سليمان شرقي الإسكندرية، حيث أطلق أمين شرطة النار بشكل عشوائي على أولاده وزوجته، وأبيها ووالدتها، وأخيها، بسبب خلافات زوجية.

وذكر شهود عيان، أن هناك خلافات سابقة بين المتهم وزوجته وأهلها، وأثناء جلسة الصلح اليوم ورفض الزوجة وأهلها الصلح، أطلق عليهم النيران مما تسبب في مصرع 7 أفراد من الأسرة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان حول بلاغ من أهالي منطقة أبو سليمان، بإطلاق أمين شرطة طلقات رصاص على أسرته.

وعلى الفور انتقلت قوات أمن الإسكندرية لموقع البلاغ، وتبين أن أمين الشرطة أطلق النيران على زوجته وحماه وأبنائه، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين، وأسفر الحادث عن مصرع كل من زوجته «نورهان.م.أ» ووالدتها «سماح.س.أ»، ووالدها «محمد.أ.ح» وشقيقها«أحمد.م.أ»، وأبنائه الأطفال «وعد.ي.ع» و«آسيل.ي.ع» و«ي.ع»، وإصابة ابنه الرابع «ياسين.ي.ع» 8 سنوات، وجرى نقله للمستشفى في حالة خطرة وتجرى له عملية جراحية لإنقاذه.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث بمنطقة المحروسة بابو سليمان ،وندب خبراء الأدلة الجنائية،لمعاينة الموقع ورفع الاثار والبصمات،ومناظرة جثث المجنى عليهم حيث تبين إصابتهم إصابات بالغة بالصدر والظهر بطلقات نارية لها فتحات دخول وخروج، تم تصويبها من مسافة قريبة، فيما تم جمع نحو ٣٠ فارغ طلقة نارية عيار ٩ ملى من أماكن متفرقة من الشقة مسرح الجريمة، مما يرجح أن المتهم افرغ خزنتين من الطلقات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة في الإسكندرية لتتولى التحقيق، وفرضت قوات أمن الإسكندرية كردون حول المنزل، وقررت النيابة ندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ورفع البصمات وكشف تفاصيل الحادث.