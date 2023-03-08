الأربعاء 08 مارس 2023
توقيت مصر 11:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار رسمي بتعديل قيمة استخراج جواز السفر

معتز بالله عبدالفتاح يعتذر لـ مرتضى منصور: اتمنى لما يخرج يكون أقل إثارة

السرطان ينهش بقسوة.. نقل الفنانة شيرين الطحان للعناية المركزة

4 وفيات و21 مصابًا.. الحصيلة النهائية لحادث قطار قليوب

أمين شرطة يرتكب مذبحة بقتل 7.. أبنائه الثلاثة وزوجته ووالديها وشقيقها في الإسكندرية

قرار عاجل من كاف بشأن ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي مباشرة

وزارة الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في حيدر بن ناصر

أول تعليق رسمي من الحكومة على تحصيل نسبة من دخل المصريين في الخارج

السجن المشدد 10 سنوات لـ عائشة خيرت الشاطر والمؤبد لآخرين

متزوجة ولديها طفل وابنتها توفت.. اعترافات "أنوش" أمام جهات التحقيق

ADS
 

أمين شرطة يرتكب مذبحة بقتل 7.. أبنائه الثلاثة وزوجته ووالديها وشقيقها في الإسكندرية

2049257_0
موقع الجريمة
Native
Teads
الأربعاء، 08-03-2023 09:30 ص

 

 

جريمة بشعة شهدتها منطقة أبو سليمان شرقي الإسكندرية، حيث أطلق أمين شرطة النار بشكل عشوائي على أولاده وزوجته، وأبيها ووالدتها، وأخيها، بسبب خلافات زوجية.

 

وذكر شهود عيان، أن هناك خلافات سابقة بين المتهم وزوجته وأهلها، وأثناء جلسة الصلح اليوم ورفض الزوجة وأهلها الصلح، أطلق عليهم النيران مما تسبب في مصرع 7 أفراد من الأسرة.

 

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان حول بلاغ من أهالي منطقة أبو سليمان، بإطلاق أمين شرطة طلقات رصاص على أسرته.

 

وعلى الفور انتقلت قوات أمن الإسكندرية لموقع البلاغ، وتبين أن أمين الشرطة أطلق النيران على زوجته وحماه وأبنائه، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين، وأسفر الحادث عن مصرع كل من زوجته «نورهان.م.أ» ووالدتها «سماح.س.أ»، ووالدها «محمد.أ.ح» وشقيقها«أحمد.م.أ»، وأبنائه الأطفال «وعد.ي.ع» و«آسيل.ي.ع» و«ي.ع»، وإصابة ابنه الرابع «ياسين.ي.ع» 8 سنوات، وجرى نقله للمستشفى في حالة خطرة وتجرى له عملية جراحية لإنقاذه.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث بمنطقة المحروسة بابو سليمان ،وندب خبراء الأدلة الجنائية،لمعاينة الموقع ورفع الاثار والبصمات،ومناظرة جثث المجنى عليهم حيث تبين إصابتهم إصابات بالغة بالصدر والظهر بطلقات نارية لها فتحات دخول وخروج، تم تصويبها من مسافة قريبة، فيما تم جمع نحو ٣٠ فارغ طلقة نارية عيار ٩ ملى من أماكن متفرقة من الشقة مسرح الجريمة، مما يرجح أن المتهم افرغ خزنتين من الطلقات.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة في الإسكندرية لتتولى التحقيق، وفرضت قوات أمن الإسكندرية كردون حول المنزل، وقررت النيابة ندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ورفع البصمات وكشف تفاصيل الحادث.

 

إقرأ ايضا

1813153_0

قرار رسمي بتعديل قيمة استخراج جواز السفر

8bb68671-7f5d-411e-b316-9fedb2d5a261

معتز بالله عبدالفتاح يعتذر لـ مرتضى منصور: اتمنى لما يخرج يكون أقل إثارة

1169426-1652692615

السرطان ينهش بقسوة.. نقل الفنانة شيرين الطحان للعناية المركزة

أخبار متعلقة

2023_3_6_14_24_21_213

تزوجا بعد قصة حب كبيرة وقتلها بسبب زجاجة زيت!