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أمين الفتوى: الاحتفال بـ"الفلانتين" حلال

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الخميس، 13-02-2025 10:48 ص

 

كشف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عبد الرحمن محمد، عن حكم الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين".

وقال محمد خلال لقاء ببرنامج "فتاوى الناس"، إن البعض يخصصون يومًا مثل 14 فبراير للاحتفال بعيد الحب وهذا ليس حراماً، لكن الأولى أن تكون حياة الإنسان كلها قائمة على الحب والمودة.

وأوضح أن الحب ليس مجرد كلمات، بل يجب أن يتحول إلى أفعال، مشيرا إلى أن حسن الخلق هو الوسيلة للوصول إلى هذه الدرجة من الحب والمودة.

وتابع، قائلا إن بعض الأشخاص قد لا يحتاجون إلى أفعال بقدر ما يحتاجون إلى كلمة جميلة تُشعرهم بالاهتمام والتقدير، سواء كانت للزوجة، للأبناء، للأخوة، أو حتى للوالدين بالدعاء والبر.

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