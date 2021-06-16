الخميس 17 يونيو 2021
توقيت مصر 06:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من نجل محمد حسان على شهادة محمد حسين يعقوب

هجوم على منة فضالي بسبب إطلالتها الجريئة

بعد حفظ بلاغها.. نزار الفارس يتوعد رانيا يوسف: القادم صادم

ممرضة السجن تدخل في علاقة غرامية مع سجين

«بوجبا» يتصدر السوشيال ميديا بعد إبعاده الخمر

الموت يفجع الفنانة إيمان العاصي في والدتها

حبس «متحرش المطار» 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمير مرتضى مرتضى يهاجم قناة الزمالك

صاحبة "أكبر عدد توائم في العالم" تختفي في ظروف غامضة

انتحار السعودية الهاربة هدى العمري يتصدر الترند في المملكة

ADS
 

أمير مرتضى متصور يهاجم قناة الزمالك

215596_0
ا
Native
الأربعاء، 16-06-2021 01:02 م
هاجم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك السابق ، قناة النادي أثناء حديثه عن أزمة عدم تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي .
وبث أمير مرتضى منصور فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام متحدثا عن أزمة الدولي التونسي فرجانى ساسى، و طالب بعدم الهجوم على اللاعب وتكريمه على السنوات الثلاث التي قضاها في القلعة البيضاء بإخلاص وتفانى فى العمل وعدم إثارة المشاكل .
وأثناء الحديث عن أزمة ساسي رفض أمير مرتضى الهجوم الذى تعرض له اللاعب من قناة الزمالك والتقليل من البطولات التي حصل عليها مع الفريق الأبيض مثل السوبر الأفريقي والكونفدرالية والكأس والسوبر المصري مؤكدا أنها بطولات كبيرة .
وقال  أمير مرتضى منصور أن هذا الجيل حصل على بطولات كبيرة مثل الكونفدرالية وتوج بكأس السوبر المصري السعودي مؤكدا أن هناك أندية خافت من مواجهة الهلال السعودي فى إشارة للنادي الأهلى الذى رفض خوض السوبر المصري السعودي أمام الهلال وطلب مواجهة اتحاد  جدة بطل الكأس .
 

إقرأ ايضا

شهادة محمد حسين يعقوب

أول تعليق من نجل محمد حسان على شهادة محمد حسين يعقوب

2018_12_8_14_27_43_995

هجوم على منة فضالي بسبب إطلالتها الجريئة

9999095846

بعد حفظ بلاغها.. نزار الفارس يتوعد رانيا يوسف: القادم صادم

أخبار متعلقة

فرجاني ساسي

على غرار فرجاني ساسي .. مهاجم الزمالك وقع لنادي آخر غير الزمالك

فرجاني ساسي

معلول يحرج الزمالك: فرجاني ساسي طول عمره لاعب كبير .. متقولوش إن انتوا اللي صنعتوه

image

«فيس بوك» يُغلق صفحة مرتضى منصور بشكل مفاجئ

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف عن صفقات الزمالك للموسم الجديد: لاعب سيحبه الجمهور جدا

فرجاني ساسي

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تجديد فرجاني ساسي

خالد الغندور

خالد الغندور يفاجئ الجميع بالاعتذار: «هحاسب على كل كلمة»