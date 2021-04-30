أمير سعودي ينشر صورة حزينة ويدعو لصاحبها بالشفاء من السرطان

الجمعة، 30-04-2021
09:46 م
الطيب حسين
نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود
، صورة صورة للمخرج عبدالخالق الغانم
، داعيًا الله أن يشفيه.
وكتب الأمير السعودي عبر تويتر: "أسأل الله الشفاء العاجل لأخي المخرج السعودي #عبدالخالق_الغانم"، إثر إصابة الأخير بالسرطان.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بخبر إصابة مخرج مسلسل "طاش ما طاش
" الشهير، عبدالخالق الغانم
، بمرض السرطان.
ونشرت حسابات العديد من المشاهير في الوسط الفني السعودي عبر موقع "تويتر"، مناشدات تطالب بعلاج المخرج السعودي، كونه أحد صناع الدراما.
كما شارك المخرج عامر الحمود عبر حسابه، صورة ظهر فيها عبدالخالق الغانم
جالسا على كرسي متحرك،
وناشد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، التدخل لعلاجه.
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الطيب قام بالإرسال اليوم، الساعة 5:36 م