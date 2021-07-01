أمير سعودي يفتح النار على العلمانيين: سفهاء وصل بهم الغباء إلى هذا الحد

1️⃣ ما نعانيه آفة ليست بسيطة فنحن لا نعاني من ليبرالية أو علمانية بمفهومها الغربي بل ما نعاني منه هو مجموعة من المشوهين فكرياً والحاقدين على تعاليم ديننا الإسلامي يندرجون تحت مسميات مختلفة لكنهم يتفقون على الهمز واللمز ضد العلماء أو السنة حتى وصل بعضهم من الأغبياء بالطعن بالقرآن