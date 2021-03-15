أمير سعودي يُحرج ضاحي خلفان برده على تغريدته الغريبة عن مكة

الإثنين، 15-03-2021
03:37 م
المصريون
أثار نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان
، الجدل بين رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة اعتبرها نشطاء في السعودية مُسيئو وتنتقص منهم،
والتي طالب فيها مئات الآلاف من المسلمين السنة بالالتفاف حول مكة
وحمايتها من
المخطط الإيراني.
وكتب ضاحي خلفان
، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة
"تويتر: "اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة
من جميع الجهات وأقسموا
أننا نفديها بالأرواح يا أهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون".
من جانبه رد الأمير فيصل بن تركي بن فيصل على التغريدة
التي وصفها كثيرين بـ"الغريبة"، لنائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان
، وقال
:« مكة
المكرمة و بيت الله الحرام له رب يحميه ، ثم إمامنا اسمه خادم الحرمين الشريفين،
وخلفه دولة ورجال هم أحفاد الصحابة قد خصهم الله بحماية المقدسات، أرواحهم رخيصة في
سبيل شبر منها !!! ».