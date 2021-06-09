الأربعاء 09 يونيو 2021
توقيت مصر 15:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجم الأهلي يوجه رسالة غير متوقعة لـ مرتضى منصور (فيديو)

كاف يضع شرطًا واحدًا لحضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

شاهد.. طالب بكلية الهندسة يقتل إمام مسجد في الشارع

أول صورة لمرتكب مجزرة الأسرة المسلمة في كندا

أمل الشهراني ترد على إقامتها مع رجل دون زواج: حياتي وأنا حرة فيها (فيديو)

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي مصري ارتكب جريمة بشعة

الأهلي يضم كريم فؤاد بناءً على رغبة موسيماني

طبيب ينسى " شاش طبي" في بطن الفنانة فاطمة كشري بعدعملية جراحية

أول صور من حفل زفاف الأميرة حصة ابنة الملك سلمان وفستانها الفخم

ميدو: الزمالك يرغب في التعاقد مع ابني وهذا موقف العائلة

ADS
 

أمل الشهراني ترد على إقامتها مع رجل دون زواج: حياتي وأنا حرة فيها (فيديو)

download
أمل الشهراني
Native
الأربعاء، 09-06-2021 12:44 م
أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الشهراني والمقيمة في أمريكا، موجة غضب بين النشطاء بعد مقطع فيديو  نشرته ترد فيه على إحدى المتابعات بشأن إقامتها مع رجل دون زواج.
وقالت ” الشهراني” إنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها، مضيفة:”إيش دخلك حقيقي إيش دخلك، أسوي اللي أنا أبغى أسويه، أنا جيتك؟!، طقيت بابك؟!، إنتي اللي داخلة عندي على سنابي، على تويتر، على إنستجرامي”.
وأوضحت أنها لا تسعى نحو جذب متابعين أو مشاهدات، بل إن الجمهور هو من يأتي إليها، مدللة بأنه لا يستطيع أحد مشاهدة ما تنشر عبر حسابها على إنستغرام إلا بشرط متابعتها أولا.
واختتمت:”حقيقي أنا مكسرة الدنيا أتزوجه ما أتزوجه أحبه ما أحبه، ده بيتي وحياتي، تابعيني إنتي بس، إنتي مجرد مشاهدة”.
وشن متابعيها هجوما حادًا عليها بسبب إتيانها بأفعال تتنافى مع نشأتها في المجتمع السعودي، وقال البعض إن كل من يريد الشهرة عليه الخروج عن المألوف والمتاجرة بجسده دون مراعاة الأخلاق أو الدين.
 

إقرأ ايضا

60c093314c59b710e2047e19

شاهد.. طالب بكلية الهندسة يقتل إمام مسجد في الشارع

u2_1

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي مصري ارتكب جريمة بشعة

238104

الأهلي يضم كريم فؤاد بناءً على رغبة موسيماني

أخبار متعلقة

216-645x505-1

شاهد.. بدور البراهيم تفاجئ الجميع بخلع النقاب وتكشف السبب

BeFunky-collage764-3-1110x564

القبض على هند القحطاني في أمريكا والكشف عن تهمتها (صورة)

download

بعد وفاته.. لورين عيسى: أقسم بالله ستدفعون ثمن دموعي أنا وزوجي

22021811311412712260

شاهد.. رهف القنون ترمي طفلتها في الشارع

Capture

فضيحة موديل روز تتصدر الترند بعد إظهار شاب عضوه في بث مباشر معها

4081516-37129428

فوز العتيبي تخرج عن صمتها وترد على هروبها من السعودية وزواجها