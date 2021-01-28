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أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من الـ72 ساعة القادمة

أمطار-غزيرة
الأرصاد
 
الخميس، 28-01-2021 11:33 ص المصريون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبه أمطار ونشاط للرياح على مناطق مختلفة.
ويشهد طقس الخميس انخفاضًا ملحوظًا في الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة صباحا وتكون غزيرة مساء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم - مطروح - الاسكندرية ) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) على فترات متقطعة.
ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.
ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحري المتوسط وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار ونصف.

طقس يوم الجمعة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.
ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج ما بين متران إلى ثلاث أمتار.
وتنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد يوم السبت القادم، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
 

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