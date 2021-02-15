أمطار وثلوج.. المنخفض الجوي القطبي يضرب مصر بدءًا من الغد

الإثنين، 15-02-2021
09:45 م
الطيب حسين
تستعد المحافظات المصرية لا ستقبال المنخفض الجوي القطبي
بدءًا من الساعات الأولى لغد الثلاثاء.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس في البلاد على مدار الأيام الثلاثة المقبلة حيث تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، علاوة على سقوط الأمطارعلى مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وكشفت النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض حاد فى درجات الحرارة غدا وصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ 2 درجة تحت الصفر.
والمنخفض الجوي المتوقع أن تشهده البلاد عبارة عن شحن عالٍ جدًا لطبقة الايونوسفير فوق منطقة شرق المتوسط ينتج عنه حالة مناخية حادة من انخفاض كبير فى الحرارة وأمطار غزيرة باردة وتساقط للثلوج ورياح نشطة باردة جداً، وتعتبر مصر بأكملها من ضمن منطقة هذا الشحن.
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كما يلي:
: القاهرة العظمى 14 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 13 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 12 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة.