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أمطار غزيرة في مصر غدًا.. والأرصاد: تصل لحد السيول

أمطار-غزيرة
أمطار غزيرة في مصر غدًا.. والأرصاد: تصل لحد السيول
 
الثلاثاء، 02-02-2021 06:09 م الطيب حسين
كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة تمتد متوسطة للإسكندرية مساء غد.

كما من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وتتوقع هيئةالأرصادالجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، ودافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وجاء درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء كما يلي:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.
 

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