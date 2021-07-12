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أمر ملكي بتنفيذ حكم القصاص على سعودي قتل مصري

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الإثنين، 12-07-2021 12:15 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ حكم القتل، لإقدامه على قتل مقيم مصري.
وجاء نص البيان كالتالي :

أقدم / عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي – سعودي الجنسية – على قتل / فتحي محمد محمود عوض – مصري الجنسية – وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت لوفاته .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي, اليوم الاثنين 2 / 12 / 1442 هـ بمحافظة الرس بمنطقة القصيم .
 

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