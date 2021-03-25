أمر ملكي بتنفيذ حد القتل في صالح المسعودي بمكة

الخميس، 25-03-2021
03:12 م
المصريون
أصدرت وزارة الداخلية
السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ
حكم القتل قصاص
اً في أحد الجناة بمكة المكرمة، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ حكم
المحكمة.
وفيما يلي نص البيان:
أقدم / صالح بن سالم بن ذياب المسعودي – سعودي الجنسية –
على قتل / وقيت بن حسن بن عبدالله المالكي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه
مما أدى لوفاته.
وبفضل الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور,
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وإحالته إلى المحكمة العامة
صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاص
ًا , وتأجيل تنفيذه حتى
بلوغ القصار من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص
ثم ألحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية
الورثة باستيفاء القصاص
من الجاني وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا
, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاص
ًا بالجاني / صالح بن سالم بن ذياب
المسعودي اليوم الخميس 12 / 8 / 1442هـ، بالعاصمة المقدسة في منطقة مكة المكرمة.