أمريكي يعتدي على مصريين بالسلاح الأبيض في فندق بشارع الهرم





هاجم مواطن أمريكي بسلاح أبيض عددا من الموظفين المصريين بأحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الجيزة، بعد أن طالبوه بدفع حساب خدمات قدمها له الفندق.

وبحسب وسائل إعلام فإن نزيلا يحمل الجنسية الأمريكية، تعدى بالضرب على عمال وموظفي فندق شهير في منطقة الهرم، مستخدما السلاح الأبيض (آلة حادة) بعد رفضه دفع الحساب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في محافظة الجيزة، إخطارًا يفيد بتعدي مواطن أمريكي بسلاح أبيض على عمال وموظفي فندق شهير بالهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

عملت الأجهزة الأمنية على تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد شهدت مصر مطلع الشهر الجاري، اشتباكات بين إسرائيليين وعمال مصريين بأحد فنادق مدينة طابا المصرية، أصيب فيها 3 سائحين من عرب إسرائيل ومصريان من العاملين في الفندق، في اندلاع مشاجرة، بعد تجاوزات أحد السياح في حق عامل في الفندق.

وكشفت مصادر أمنية وقتها إن النيابة العامة أمرت بحبس إسرائيليين اثنين لاعتدائهما على 3 مصريين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وتوجيه اتهام لهم بالاعتداء بالضرب واستعراض القوة.