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أمريكي يصاب بالعمى بسبب عدسة....تفاصيل

2082450
عدسه
Native
Teads
السبت، 18-02-2023 05:36 م نسمه عبد الوهاب
أصيب رجل أمريكي بالعمى في إحدى عينيه بعد أن نام مدة 40 دقيقة والعدسات اللاصقة في عينيه. وتشير LADBible إلى أن مايكل كرامهولتز نام هذه الفترة القصيرة للاستراحة من العمل، وعندما استيقظ لاحظ احمرار عينيه، ولكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يعاني دائما من التهاب الملتحمة. ولكن عندما ساءت الأمور قرر مراجعة طبيب العيون. وقال له الطبيب بعد أن فحصه: أنت مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي (Acanthamoeba keratitis)، وأن الطفيليات آكلة اللحوم بدأت بأكل العين.
وقد اضطر مايكل إلى ترك الدراسة والعمل من أجل التركيز على علاج العين
 

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