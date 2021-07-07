أمريكا تندد بالملء الثاني للسد: ما تفعله إثيوبيا يزيد التوتر مع مصر

الأربعاء، 07-07-2021
09:53 ص
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، جميع أطراف قضية سد
النهضة بالامتناع عن الخطوات أحادية الجانب بشأن سد النهضة
، مشيرًا إلى أن بدء
إثيوبيا
الملء الثاني للسد يزيد التوتر
بين الأطراف الثلاثة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “مستمرون في دعم جهود
الحوار والتعاون للتوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا
بشأن سد النهضة
”.
وأضاف: “ندعم جهود الاتحاد الأفريقي لخفض التوتر
في قضية سد النهضة
وتسهيل
عقد مفاوضات مثمرة”.
وتابع: “واصلنا دعم الجهود المتواصلة بين السودان ومصر وإثيوبيا
لحل مسألة
سد النهضة
بشكل بناء”.
وأردف: “ندعو جميع أطراف قضية سد النهضة
إلى الامتناع عن الخطوات أحادية
الجانب التي من شأنها توسيع الفجوات بين المواقف”.
وتابع: “بدء إثيوبيا
الملء الثاني لسد النهضة
من شأنه زيادة التوتر
”.
وطالبت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية
بشأن سد النهضة
، من شأنها أن تقوض البحث عن حلول للأزمة القائمة بين مصر والسودان
وإثيوبيا
.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه “يجب
ألا يكون هناك عمل أحادي بشأن سد النهضة
يقوض البحث عن حلول”.
وأضاف: “ندعم بقوة الدور الذي يقوم به رئيس الاتحاد الإفريقي في تسهيل
المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا
”.