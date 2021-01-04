أمريكا تكشف تفاصيل وبنود المصالحة مع قطر

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ترامب وكوشنر
 
الإثنين، 04-01-2021 08:47 م محمد فضل - متابعات

قال مسؤول كبير بإدارة ترامب: ”تم التوصل إلى انفراجة في النزاع بين السعودية قطر وبلدان أخرى، والتوقيع الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف“.
وأضاف المسؤول الأمريكي: ”مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق وسيحضر مراسم التوقيع مع اثنين من المسؤولين الآخرين“. -وفقًا لـ”رويترز”.
وقال المسؤول إن الاتفاق يقضي إنهاء السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر وبتخلي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة بها.

وأعلنت الكويت أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأوضحت أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء هذا اليوم.
وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الثلاثاء في مدينة العلا.
كانت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 2017، وإغلاق الحدود معها.
 

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