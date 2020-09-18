أمريكا تحظر تحميل «تيك توك» اعتبارًا من الأحد المقبل

الجمعة، 18-09-2020
09:07 م
فتحي مجدي
تُخطط وزارة التجارة الأمريكية لتقييد الوصول إلى تطبيقي تيك توك
"تيك توك
" و"وي شات"، ابتداءً من الأحد المقبل، موعد دخول الأوامر التنفيذية لإدارة الرئيس دونالد ترامب
ضد التطبيقين حيز التنفيذ.
وقالت الإدارة الأمريكية، الجمعة، إنه اعتبارًا من الأحد سيتم حظر أي تحركات لتوزيع أو الحفاظ على "وي شات" أو "تيك توك
" في متجر التطبيقات.
بينما قد يتمكن المستخدمون الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيقات من الاستمرار في استخدام البرنامج، فإن القيود تعني أنه لا يمكن تنزيل الإصدارات المُحدثة من التطبيقات.
وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، صباح الجمعة، على قناة "Fox Business": "التغيير الحقيقي الوحيد اعتبارًا من ليلة الأحد هو أن (مستخدمي تيك توك
) لن يتمكنوا من الوصول إلى تطبيقات مُحسنة أو محدثة أو مُطورة أو صيانة".
وتعد القيود التي تستهدف "وي شات" أكثر شمولاً. وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، إنه اعتبارًا من يوم الأحد سيكون من غير القانوني استضافة أو نقل حركة مرور الإنترنت المرتبطة بـ "وي شات".
وأضاف البيان أن الشيء نفسه ينطبق على "تيك توك
" اعتبارًا من 12 نوفمبر.
وقالت "تيك توك
" إنها أصيبت بخيبة أمل، وأشارت إلى أنها التزمت بالفعل بـ "مستويات غير مسبوقة من الشفافية الإضافية" في ضوء مخاوف إدارة ترامب
.
وأضافت: "سنستمر في تحدي الأمر التنفيذي غير العادل، الذي صدر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ويهدد بحرمان الشعب الأمريكي والشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من منصة مهمة للتعبير عن الرأي وسبل العيش".
وقالت شركة " تينسنت - مالكة "ويشات"، إن القيود المعلنة كانت "مؤسفة"، لكنها أشارت إلى أنها ستواصل المحادثات مع الحكومة الأمريكية "لتحقيق حل طويل الأجل".
ومنحت الشركات الأمريكية 45 يومًا للتوقف عن العمل مع أي من الشركتين الصين
يتين. وإذا وافق الرئيس ترامب
على شراكة مخططة بين شركة التكنولوجيا الأمريكية أوراكل وشركة بايت دانس المالكة لـ "تيك توك
"، فلن يتم حظر التطبيق.