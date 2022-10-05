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أمرت ابنتها بتصويره.. محامي أسرة صيدلي حلوان يكشف مفاجأة عن علاقة المجني عليه بحماته

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الصيدلي وزوجته
Native
Teads
الأربعاء، 05-10-2022 10:19 ص

كشف محامي أسرة الدكتور الصيدلي ولاء زايد، والمعروف إعلاميًا بـ "صيدلي حلوان"، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاقة المجني عليه بحماته قبل وفاته، وما رواه نجله عن تفاصيل ما تعرض له من تعذيب.

وقال محامي المجني عليه المستشار نشأت عبدالعليم، أن حماة صيدلي حلوان كانت تعامله بقسوة، وأنها راسلت ابنتها أثناء ضرب ولاء وطلبت منها تصويره خلال ضربه وإهانته، مشيرا إلى أن حماته كانت متسلطة، تعامله معاملة سيئة بداية من فترة الخطوبة حتى الزواج، وكانت تهينه دائما، وتطلب منه إحضار هدايا لها كما يحضر لابنتها.

وأشار محامي المجني عليه، أن الصيدلي تعرض للضرب والتعذيب قبل إلقائه من البلكونة، ووالد زوجة ولاء هدده قبل قتله بيوم، ولكن ولاء كان لديه حسن نيه تجاههم ولم يترك شقته.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «من الحياة»، المذاع على قناة «الرحمة»، أنه بعد زواجه عرض على أسرة زوجته الأولى الانفصال وأخذ كامل حقوقها لكنهم رفضوا.

ونوه المحامي إلى أن النيابة العامة قامت بالتحفظ على زوجة ولاء، ووالدها، وأشقائها الاثنين، و5 بلطجية، موضحا أن السبب الوحيد في هذه القصة أن المجني عليه تزوّج عليها، مشيرا إلى أن الضحية متزوج منذ 7 سنوات، وأن زوجته طبيبة، ووالدها طبيب.

وكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن الطفل نجل «ولاء» حكى بما شاهده، وما حدث لوالده، وأن المجني عليه تعرض للتعذيب.
 

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