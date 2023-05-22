أمام والدتها.. خطف فتاة مطلقة واغتصابها بشكل جماعي ليلة كاملة





وجه القضاء المغربي عقوبات رادعة لـ4 متهمين باختطاف فتاة مطلقة واغتصابها بشكل جماعي في مدينة الصويرة الساحلية وسط غرب البلاد.

وعاقبت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة استئناف آسفي المتهمين الأربعة بالسجن 10 سنوات لكل منهم، لإدانتهم بخطف مطلقة عشرينية من منزل والدتها واغتصابها جماعيًا.

وكانت المجني عليها وجهت بلاغًا إلى الجهات المختصة ضد المتهمين، وباشرت جهات التحقيق عملها في القضية، وأحالتها إلى المحكمة التي أصدرت قرارها بإدانة المتهمين وسجنهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين الأربعة بلغت في مجموعها 40 سنة سجنًا، موزعة مناصفة بينهم، في انتظار الشوط الثاني من المحاكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية.

اغتصاب مطلقة مغربية

وتعود هذه القضية إلى نهاية أبريل الماضي، عندما داهمت عصابة من 4 أشخاص منزل المطلقة العشرينية ووالدتها الأربعينية في منطقة أقرمود بمدينة الصويرة، وانهالوا بالضرب المبرح على الأم.

واختطف المتهمون الابنة المطلقة، واحتجزوها في منزل مهجور بمنطقة بئر كوات على بعد نحو 54 كلم من مدينة الصويرة الساحلية، وتناوبوا اغتصابها على مدار ليلة كاملة.

وبعد وقوع الجريمة بيوم واحد، تمكنت عناصر الدرك الملكي في الصويرة من تحديد هوية الجناة وتوقيفهم في مواقع متفرقة، وتبين أنهم 3 بالغين وقاصر.

عقوبات رادعة للمتهمين

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمين اختطفوا المجني عليها ونقلوها من منزل والدتها عبر دراجتين ناريتين، ثم اغتصبوها بالعنف وبشكل جماعي، وجرى احتجاز المتهمين على ذمة التحقيقات.

ووضعت عناصر الدرك المتهم القاصر تحت المراقبة القضائية، قبل عرض المتهمين أمام النيابة العامة بتهمة "تكوين عصابة إجرامية واختطاف مطلقة تحت تهديد السلاح والاغتصاب والضرب".

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بأن شخصًا يسكن بجوار المجني عليه هو من خطط للجريمة، إذ أبدى إعجابه بالفتاة المطلقة، فأخبر 3 من أصدقائه برغبته في اختطافها واغتصابها.