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أمام المارة.. جريمة المنصورة تتكرر في دار السلام وكاميرا مراقبة توثقها

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الجريمة
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الخميس، 23-06-2022 01:09 م

أدلى المتهم بقتل زميله بدار السلام باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه، حيث قرر أن مشاجرة نشبت مع المجني عليه قبل الحادث تطورت لقيامه بقتله بطعنه بمطواة ليسقط بالطريق العام جثة هامدة.
 ووسط حراسة أمنية مشددة، قام المتهم بتمثيل جريمةه في حضور النيابة العامة، وأقر بكافة تفاصيل الحادث.
وكانت منطقة دار السلام، شهدت جريمة قتل بشعة عندما رصدت كاميرات المراقبة واقعة قتل شخص على يد آخر.
وتمكن رجال المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وقررت جهات التحقيق حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان .
فيما تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا بوقوع مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما بقتل الآخر بمطواة امام المارة من أهالي المنطقة .
علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه وتم تحديد وضبط المتهم الذي هرب عقب ارتكابه الحادث .
وتبين من التحريات المتهم والمجني عليه مسجلين خطر مخدرات .
وقرر المتهم في اعترافاته بارتكابه الحادث بسبب خلافات بينهما .
 

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