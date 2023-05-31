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أمام الكعبة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة صادمة

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احمد الفيشاوي
الأربعاء، 31-05-2023 09:20 ص

 

أثار الفنان أحمد الفيشاوي عاصفة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي لظهوره بملابس الإحرام وعلى جسده الوشم.

 

وظهر أحمد الفيشاوي في صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء تأديته العمرة، وظهر الوشم على جسده تحت ملابس الإحرام.

 

وانتشرت صور الفيشاوي على منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وأحدثت عاصفة من الانتقادات، مستنكرين ظهوره بملابس الإحرام مع الوشم.

 

ويجري الفنان المثير للجدل جولة في دول الخليج العربي لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "رهبة"، رفقة منتج العمل أيمن يوسف.

 

وسافر "الفيشاوي" إلى المملكة العربية السعودية، الإثنين، تمهيدًا لعرض فيلمه الجديد أول يونيو، بعد أن حقق مركزًا متقدمًا في شباك التذاكر في مصر.


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