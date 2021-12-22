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ألقاها أبوها عارية بعد ولادتها في الشارع واحتضنتها الكلاب الضالة

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الأربعاء، 22-12-2021 09:40 ص

أنقذت كلبة وجراؤها طفلة حديثي الولادة مهجورة بعد أن أبقوها دافئة في حقل طوال الليل.
يزعم السكان المحليون في مقاطعة تشاتيسجاره في الهند أن شخصًا ما ترك الطفلة هناك أثناء الليل عارية وما زال الحبل السري ملتصقاً بها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وأضافوا أن الطفلة عثر عليها بواسطة كلب احتضنها طوال الليل مع كلاب صغيرة، وقال أحد السكان المحليون “مجهول”: 'ربما يكون الدفء من الجراء وأمهم نفسها هو الذي أبقى هذه المولودة على قيد الحياة.
كما أكمل السكان :"تم العثور على المولودة الجديدة بجوار مجموعة من الجراء، ولم تصب بأذى تمامًا وتم اكتشافها بعد أن سمع السكان المحليون بكاءها".
وأبلغ السكان المحليون البانشايات ، وهي هيئة حكومية محلية ، والتي اتصلت بدورها بالشرطة ، التي وصلت بعد فترة وجيزة، وتمت إحالة الطفلة إلى مشروع خط الطفل Child Line بعد فحصها من قبل الأطباء في مستشفى محلي ومنذ ذلك الحين تمت تسميتها "أكانكاشا".
قال أحد السكان المحليون:" إنها معجزة أن الطفلة نجت من الليل ، حيث يمكن أن تكون الكلاب الضالة شريرة، فهذه معجزة أن نجد مولودًا جديدًا على قيد الحياة بينما الكلاب الضالة تتربص بين الحين والآخر في جوف الليل".
يجري التحقيق الآن، حيث يبحث الضباط عن والدي الطفلة.
 

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