السبت 22 يناير 2022
توقيت مصر 11:35 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«غير أخلاقية».. حفيظ دراجي يرد على تسريب مراسلة مع فتاة مغربية

تحرك عاجل من الشرطة بعد فيديو التحرش وسط الشارع

صادم.. أخرجها من قبرها بعد دفنها وعاشرها معاشرة الأزواج بحلوان

شاهد.. سيارة تدهس مراسلة تليفزيونية على الهواء

أكد الأطباء أنها «عاقر».. فحملت بطريقة غريبة!

مأساة في السعودية بعد وفاة شابين غرقًا في مياه الأمطار

منى زكي تثير ضجة بمشهد خلع ملابسها الداخلية في أول أعمالها على «نتفليكس»

قرار النائب العام في قضية بسنت خالد يكشف مفاجأة صادمة عن أحد المتهمين

الإعدام شنقًا لفتاة أرسلت رسوم مسيئة «للنبي محمد» على واتساب

صادم.. شاهد ماذا فعلت موجة البرد في الإبل السعودية

ADS
 

أكد الأطباء أنها «عاقر».. فحملت بطريقة غريبة!

19_2019-636873903438185228-818
حامل
Native
Teads
السبت، 22-01-2022 08:23 ص

في قصة غريبة شاركت سيدة متابعيها على موقع تيك توك كيفية حملها بعد أن أكد الأطباء أنها عاقر ولا تستطيع الإنجاب.
وشاركت مستخدمة باسم "راش سوليفان" في موقع "تيك توك" متابعيها تجربة فريدة مرت بها، وقصت كيف تمكنت من الحمل، بعد أن أكد الأطباء أنها عاقر وليس باستطاعتها إنجاب أطفال.
وفي التفاصيل، كشفت سوليفان أنها تناولت أطعمة طهاها زوجها العطوف خصيصا لها، موضحة أنها كانت مصابة بالعقم، وفي محاولة يائسة لإنجاب طفل، عكف زوجها ويدعى توم على البحث عن الأطعمة التي يمكن أن تساعد زوجته على إعادة التوازن إلى الهرمونات في جسمها، بل فتح حسابا على "إنستغرام" لتوثيق تجربته.
وأوضحت الزوجة أنها قررت مع زوجها بعد أن تلقيا توصية وحيدة من الأطباء دعتهما إلى "اللجوء إلى مركز لتحديد النسل" أن يتحولا إلى العلاج من خلال الغذاء.
كما كشفت أن زوجها ألصق قائمة مجدولة يستخدمها أثناء شراء المواد الغذائية بالثلاجة، تضمنت المكونات التي تتزامن مع المراحل المختلفة لدورتها الشهرية.
وبعد نشر مقطع فيديو في أكتوبر، أعلن الزوجان أنهما ينتظران ولادة طفل الآن، وبدلا من وجبات التوازن الهرمونية، يطبخ توم وجبات متوافقة مع حجم الجنين في بطنها، فحين كان الطفل بحجم حبة الخوخ، قدم الزوج لزوجته ثمرة خوخ مع آيس كريم.
وبذلك تنتهي مأساة الزوجين بالإعلان عن الحمل وانتظار مولودتهما الأولى.
 

إقرأ ايضا

20211211010652652

«غير أخلاقية».. حفيظ دراجي يرد على تسريب مراسلة مع فتاة مغربية

image

تحرك عاجل من الشرطة بعد فيديو التحرش وسط الشارع

720191320185246298049

صادم.. أخرجها من قبرها بعد دفنها وعاشرها معاشرة الأزواج بحلوان