أكثر من 100 شهيد و1000 جريح فلسطيني جراء عدوان الاحتلال الإسرئيلي

الجمعة، 13-10-2023
01:22 م
نسمه عبد الوهاب
حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.
ووضعت قوات الاحتلال متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن البلدة القديمة محاصرة تماما، وأن الاحتلال يسمح لمن هم فوق سن الـ70 عاما فقط من الوصول إلى المسجد الأقصى.
ومن جهة متصلة أعلنت حركة المقاومة الفلسطين
ية حماس اليوم الجمعة، مقتل 13 أسيرا من بينهم أجانب، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.
وقالت الحركة إن الأسرى قتلوا نتيجة القصف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت: "قتل 6 منهم في محافظة الشمال في موقعين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".
وكانت حركة المقاومة الفلسطين
ية حماس أسروا العشرات من المدن الفلسطين
ية المحتلة خلال عمليات التوغل التي بدأت السبت بالتوازي مع هجوم صاروخي غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي.
ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة إلى إسرائيل، وذلك عقب يوم واحد من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه من المقرر أن يلتقي أوستن خلال هذه الزيارة برئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، بالإضافة إلى مسئولي الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية.
ودعت حركة حماس الفلسطين
يين في غزة، الجمعة، إلى البقاء في منازلهم، بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء واسعة النطاق لشمال القطاع، وطلبت من سكانه التوجه جنوبا خلال 24 ساعة.
وطالبت هيئة شؤون اللاجئين التابعة لحركة حماس، سكان شمال القطاع بـ"الثبات في منازلهم والوقوف في وجه هذه الحرب النفسية المثيرة للاشمئزاز التي يشنها الاحتلال".
كما قال رئيس المكتب الإعلامي لحماس سلامة معروف، إن التحذير "محاولة من جانب إسرائيل لبث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة، مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك جبهتنا الداخلية".
وأضاف: "نؤكد على مواطنينا عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية".
وكان الاحتلال الإسرائيلي أمر بإخلاء شمال القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، مما يعني ترحيل أكثر من مليون فلسطين
ي، وتقول الأمم المتحدة إن 400 ألف فلسطين
ي نزحوا بالفعل.